Lörrach: Grüner Wasserstoff ist begrenzt und Wärme gewinnt an Bedeutung

Ausbau des Wärmenetzes

In Lörrach wird der Ausbau der Wärmenetze vorangetrieben. Hier müssen die Verantwortlichen aber eine Antwort darauf finden, wie mehr wirklich erneuerbare Energien dabei genutzt werden – also wie zum Beispiel auf Holzhackschnitzel-Energie gesetzt werden kann. Michael Pilgermayer von der Stadtenergie Lörrach schilderte zugleich, dass nicht nur Wärmenetze ausgebaut werden, sondern auch Energiezentralen passend aufgerüstet werden. Gespräche mit Mondelez zur Nutzung der Abwärme des Milka-Werks laufen noch.

Bebt die Erde wieder?

Doch auch Geothermie spielt eine Rolle. Denn auch Pilgermayer weiß, dass grüner Wasserstoff erst einmal nicht zur Verfügung steht. Sorgen von Bürgern, dass bei Erdwärme-Sondierungen wieder der Boden beben wird, versuchte Debus in der Sitzung zu zerstreuen. Es sei mittlerweile ein bewährtes Verfahren, das auch in Riehen Anwendung finde, ergänzte OB Jörg Lutz. So wird laut Debus nach warmen Wasserblasen gesucht, dem Thermalwasser – beim Hydrothermal-Verfahren sind Wärmeblase im Fokus.