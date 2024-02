Lörrach: Grundschule Tumringen: Eher Container als Umzug

Als Übergangslösung diskutiert wurden zwei Varianten: Die Verlagerung der kompletten Schule an den Standort der Neumattschule in Stetten Süd sowie die Auslagerung der betroffenen Klassenräume und der Verwaltung in Container auf das Nachbargrundstück Richtung Wiese.

Am Donnerstag wird das Thema im Ausschuss für Umwelt und Technik erörtert. Die Schulgemeinschaft habe sich sowohl den Schulstandort Neumattschule als auch mit der Stadtverwaltung Schul-Container am Markgräfler Gymnasium Müllheim angesehen, um von beiden Optionen einen Eindruck zu bekommen, so die Vorlage. Die Stadt wird auf dieser Grundlage vorschlagen, die Container-Variante als Interimsschule neben der Grundschule weiterzuverfolgen (wir berichten noch).