Lörrach: Grundschule Tumringen könnte in Container umziehen

Zwei Varianten standen zur Überbrückung der Sanierungsphase in der Diskussion: die Verlagerung der kompletten Schule an den Standort der Neumattschule und die Auslagerung der betroffenen Klassenräume und der Schulverwaltung in Container auf dem Nachbargrundstück Richtung Wiese. Zum aktuellen Zeitpunkt wird von einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren in der Tumringer Grundschule ausgegangen.

Die Eindrücke

Die Schulgemeinschaft habe sich sowohl den Schulstandort der Neumattschule als auch – gemeinsam mit der Stadtverwaltung – die Schul-Container der Firma Würzburger am Markgräfler Gymnasium Müllheim angesehen, um von beiden Optionen einen umfassenden Eindruck zu bekommen, so die Vorlage. Die Kosten der beiden Varianten sind auch abhängig von der Bauzeit.