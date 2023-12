Lörrach: Grundsteuer: Bürger nicht belasten

Die SPD-Fraktion

Die grün-schwarze Landesregierung hat am 4. November 2020 das neue Grundsteuergesetz verabschiedet und nutzt dazu die auf Bundesebene beschlossene Öffnungsklausel, indem nur noch die Grundstücksfläche sowie der Wert des Grundstückes in Berechnung gestellt wird. Damit gehe man leider in Baden-Württemberg einen Sonderweg der insbesondere für Einfamiliengrundstücke sicher nichts Gutes bringe, meint Schlecht.

Bürger verunsichert

Die unterschiedliche bauliche Qualität spiele keine Rolle mehr. Es werde substanziell auch nicht zwischen Gewerbe- und Wohnimmobilie unterschieden. Die Lasten und die Komplexität des Systemwechsels bei der Grundsteuer werde damit vor Ort auf die Gemeinden und Städte verlagert und die Bürgerschaft mit Grundstücken seien zu recht verunsichert, so die SPD.