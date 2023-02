Lörrach Gugge-Explosion lockt zahllose Besucher in die Innenstadt

Martin Ross hat mit seinen 62 Jahren schon so einiges erlebt. Da geht es dem Musikchef der „GM 53 Lörrach“ genauso wie seiner ältesten Guggemusik-Formation Deutschlands. So etwas wie Corona war einmalig und soll nicht noch einmal wiederkommen. Stattdessen will er genau das, was er am Samstag den ganzen Tag erlebt – „Erlebnis pur“, wie er sagt.