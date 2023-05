Hier wie andernorts zeigte sich das Publikum in Tanzlaune. So in „Die Bar“ am Meeraner Platz, die mit den Lörracher Indie-Rockbands „Symmetrie“ und „Downscale“ gleich zwei energiegeladene Formationen auf der Agenda hatte. Überdies waren mehrere DJs im Einsatz, so im „Vierzehn“ und im Nellie-Foyer.

Im Alten Wasserwerk weckte derweil die Band „Ape Academy“ mit wuchtigen Bässen und treibenden Gitarrensounds das Tanzfieber. Ein durchweg volles Haus verzeichnete die Kostbar in Haagen, wo der Singer-Songwriter Julian Weiss die Gäste begeisterte. „Die Leute haben sich gefreut, dass das Barhopper-Kneipenfestival wieder da ist“, meinte Jule Jahnke von der Kostbar.

Ähnlich beurteilte das Wolfgang Dreher: „Das Barhopper ist eine Bereicherung für Lörrach“, sagte der Chef der Notlösung.