lörrach: Haagener SPD-Kandidaten

Mehr Barrierefreiheit

Angesichts des demografischen Wandels muss nach Auffassung der SPD-Vorsitzenden Christa Rufer mehr als bisher in die Barrierefreiheit investiert werden. So sei etwa der Zugang zur Ortsverwaltung, in die Stadtbusse und zu allen Bürgersteigen barrierefrei zu gestalten. Auch müssten deutlich mehr bezahlbare, barrierefreie Wohnungen geschaffen werden.