Lörrach Harley-Fahrer sammeln Spenden

Wenn die Member des Alemannen Chapter in der Vorweihnachtszeit als Nikoläuse auf ihren weihnachtlich geschmückten Harleys unterwegs sind, dann sammeln sie Spenden für einen guten Zweck im Kreis Lörrach. In diesem Jahr waren die Harley-Fahrer für das Familienzentrum Kinderland in Lörrach auf Tour.