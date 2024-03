lörrach: Harmonie im Musikverein

Die Aktiven

Mit 25 Aktiven gehört der Musikverein zum Mittelfeld der üblichen Vereinsgrößen. Auch in diesem Jahr konnten wieder drei neue Musiker aufgenommen werden.

Ausblick

Dieses Jahr möchte der Musikverein bei seinen Konzerten und Auftritten Geld für wohltätige Zwecke sammeln und spenden. Begonnen wird hiermit am 11. Mai bei einem Benefizkonzert in der Alten Halle in Haagen. Für welchen Zweck das Geld gespendet werden soll, wird noch bekannt gegeben.