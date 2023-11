lörrach: Hauger Hitliste für Haushalt 2024

Rathaus-Renovierung

Die Hallenzufahrt ab der Brückenstraße und die Parkplätze seien Teil des Dorfentwicklungsplans - auch die Neugestaltung der öffentlichen Fläche zwischen Rathaus und alter Schule, rundete Schlecht den Maßnahmenkatalog ab.

Gleichermaßen auf der Hauinger Wunschliste steht die Weiterführung der Rathaus-Renovierung. Die Sandstein-Fassade des aus dem Jahr 1848 stammenden Gebäudes sei „schlichtweg unschön“, heißt es. Außerdem seien Dach- und Speicherdämmung „überfällig“, damit der Raum endlich „sinnvoll“ genutzt werden könne.

Positiv beurteilt wird die von der Stadt zugesagte Beibehaltung der Zuschüsse für die öffentliche Bücherei im Erdgeschoss des Rathauses und den von der Dieter-Kaltenbach-Stiftung geleiteten Jugendtreff im Untergeschoss der Grundschule.

Angemessene Zuschüsse

Eindringlich wurde darum gebeten, die Vereine als Träger des gesellschaftlichen Lebens nicht zu vergessen. Sie sollten in Anerkennung und zur Förderung ihres ehrenamtlichen Einsatzes für die Dorfgemeinschaft im neuen Haushalt mit „angemessenen Zuschüssen“ bedacht werden.

Weiteres Hauinger Anliegen ist die bauliche Gestaltung der Ortseinfahrt von der L 138 her in die Ortseinfahrt Steinenstraße (Mittelverkehrsinsel - Ecke Steinenstraße/Im Leh mit Weiterführung des Gehwegs an der Steinenstraße von der Steinenbachbrücke her links in den Ort herein).

Schlecht fordert ein

Weiter erklärt Ortsvorsteher Günter Schlecht unter Zustimmung aller Fraktionen des Ortschaftsrats: „Wir fordern die Sanierung der städtischen Gebäude im Ortsteil Hauingen: Fassade, Sandsteine und Dachspeicherisolierung am Rathaus, Sanierung der Mehrzweckhalle, Grundschule, Feuerwehrgerätehaus und Abdankungshalle.“

Außerdem, so hieß es in der jüngsten Sitzung im Beisein von Oberbürgermeister Jörg Lutz und Stadtkämmerer Peter Kleinmagd, müssten die Sanierung der Einfahrtstraße von der Brückenstraße zur Mehrzweckhalle sowie der Hauptfußballplatz und der Trainingsplatz des FC Hauingen erneuert werden.