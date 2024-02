Lörrach-Hauingen: Bis zu 30 junge unbegleitete Flüchtlinge erhalten im Ort eine Unterkunft

Zum Hintergrund

Unbegleitete

geflüchtete Kinder und Jugendliche unterliegen dem Kinder- und Jugendschutz und durchlaufen daher andere Verfahren als erwachsene Geflüchtete. Sie kommen nicht in den Gemeinschaftsunterkünften unter, sondern in Inobhutnahmestellen mit altersentsprechender Sozialbetreuung. Sie werden im Normalfall von der Bundespolizei aufgegriffen und umgehend dem Landkreis Lörrach als zuständigem Träger der öffentlichen Jugendhilfe übergeben. Die Ankünfte der jungen Menschen sind daher nicht im Voraus planbar. Bis zur Weiterverteilung in andere Landkreise in Deutschland muss sich der Landkreis Lörrach vor allem um die Altersfeststellung, die ersten Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen und die medizinische Erstuntersuchung kümmern. In der Regel bleiben die Jugendlichen sechs bis acht Wochen im Landkreis Lörrach bis sie in andere Land- oder Stadtkreise zugewiesen werden. Stellt sich heraus, dass eine Volljährigkeit vorliegt, erfolgt die Weiterleitung an die Landeserstaufnahmestelle für Asylsuchende in Karlsruhe.