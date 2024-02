Folgen für den ÖPNV

Beim Buslinienverkehr ist zu beachten, dass alle Haltestellen in Hauingen ab 11 Uhr nicht mehr angefahren werden können. Die Buslinie 16 wendet am Kreisverkehr in Haagen (Unterdorfstraße). Dort wird in Fahrtrichtung Haagen eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linie 54 Kandern – Brombach umfährt den Ortsteil Hauingen ab 11 Uhr über die Eisenbahnstraße. Die nächste Haltestelle zum Busbahnhof/ Bahnhof beziehungsweise zum Ortsteil Hauingen, die von allen Linien (6/16 und 54) angefahren wird, die Haltestelle „Zentrum“ beziehungsweise „Schöpflin“ in Brombach. Insbesondere Besucher der Buurefasnacht oder Fahrgäste der S-Bahn werden gebeten, dies zu berücksichtigen.