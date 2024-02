Lörrach-Hauingen: Klack-Geräusche, Tempo 30 und weitere Steilvorlagen beim Zunftabend genutzt

Zum vom Musikverein gespielten Haugemer Narremarsch, unter Klatschen der Besucher marschierten die Hauinger Cliquen kurz nach 20 Uhr in der Festhalle ein. Nach der Begrüßung von Zunftmeister Dirk Bender stellten Leonie Riegel sowie Silvia und Zoe Mendel das Motto vor. „Ja, was isch des jetzt für e himmlischi Rüh“, dichteten die drei Schönheiten in Tüll. Sie spielten auf den Austausch eines Bauteils auf der B 317 an, das im Verkehrslärm störende Klack-Geräusche verursacht hatte. Anstatt nun zufrieden zu sein, hätten viele Hauinger über die lange Bauzeit gelästert, stellten sie fest: „Blöd gschwätzt… .“ Die Frauen nahmen die massive Rettungstreppe an der Grundschule, Tempo 30 und die knappen Stadtfinanzen aufs Korn. Themen also, die während des Zunftabends immer wieder aufgegriffen wurden. Im Mittelpunkt stand das Geschehen im Sunnedörfli Hauingen.