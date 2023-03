Lörrach Hauinger CDU fusioniert mit dem Stadtverband der Union

Rückblick

Am Freitag berichtete der Vorsitzende Thomas Schrieder, was die CDU Hauingen in den zurückliegenden Jahren trotz Coronaeinschränkungen auf die Beine stellte: Vor der Landtagswahl im Jahr 2021 half man im Wahlkampf mit, etwa bei der Vorstellung der Kandidaten Anja Herzog und Christoph Nitz oder am Stand in der Innenstadt. Die Hauinger CDU stellte am Regenrückhaltebecken eine neue Bank auf und organisierte mit der Feuerwehr eine Bachputzete. Im Jahr 2022 luden der CDU-Stadtverband und die Verbände aus Hauingen und Haagen zum Maihock auf dem Bühlerhof ein.

Ehrungen

Der CDU-Kreisvorsitzende Jürgen Rausch ehrte Michael Fautz, Jürgen Weltin und in Abwesenheit Renate Weltin, die schon seit 40 Jahren Parteimitglied sind. Wichtig sei es, die Menschen mit Haltung für die Werte der CDU zu begeistern, und das gehe nur über Beständigkeit, sagte er.