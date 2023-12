Lörrach: Hauinger Feuerwehr ist gut aufgestellt

Im Einsatzabschnitt Nord

Die Hauinger Kräfte bilden gemeinsam mit den Teams aus Brombach und Haagen den Einsatzabschnitt Nord. In der Generalversammlung zog Leonhardt am Freitagabend im evangelischen Gemeindehaus des Ortsteils eine positive Bilanz seines zweiten Amtsjahres als Nachfolger von Thomas Göttle, der zum stellvertretenden Stadtkommandanten aufgerückt ist.

Spektakulärer Einsatz

Zu den spektakulären Einsätzen gehörten 2023 der Sprengstoffanschlag auf den Bankautomaten am Rathaus, ein Kaminbrand, der Brand des Winterheulagers in der Lingmatt, der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens am Lehmgrubenweg, Holzpolderbrände im Wald auf dem Rechberg und das Bergen eines Autos aus dem Soormattbach.