Lörrach Hauinger Historie von Bauten & Co. wird beleuchtet

Das Rathaus in Hauingen Foto: Peter Ade

Start am Rathaus

Die von der Bürgerinitiative aufgelisteten Gebäude und Sehenswürdigkeiten werden „angeführt“ vom Rathaus an der Steinenstraße, 1846/47 erbaut als kombiniertes Rathaus und Schulhaus. Es folgen das spätere eigenständige Schulhaus, der Alte Kindergarten an der Steinenstraße (Einweihung 1904), die ehemalige Metzgerei Dürr (Reiss) an der Steinenstraße 27, die einstige Ziegelei als „Repräsentant“ des Handwerks und die Milchsammelstelle im Dorfzentrum, die einst den Landwirten auch als Wiegehaus fürs Vieh diente.

Hintergrund ist, dass die Konturen des Ortes in ihrer Wahrnehmung geschärft werden, da sie bislang als „relativ gesichtslos“ wahrgenommen würden, so die Sprecher der Initiative. Vor allem Zugezogenen könnten mit dem Projekt „Rundgang“ interessante Orte nähergebracht werden - mit Informationstafeln an alten Gebäuden und einer passenden Broschüre, die zu den Orten führt und Hintergründe aufzeigt.

Erinnerung an Hebel

Pfarrhaus und Nikolauskirche fehlen in der Auflistung natürlich nicht. Auch das Gotteshaus hat schließlich eine bewegte Geschichte. Ortsvorsteher Schlecht erinnert zum Beispiel an die Eltern des Dichters und Pfarrers Johann Peter Hebel, die sich vor dem Altar in Hauingen im Jahr 1759 das Ja-Wort gaben. Mithin seien Hebel und Hauingen zwei Begriffe, die zusammengehören.

Natürlich fehlt auch die Alte Dorfschmiede nicht, auch nicht die Angora-Fabrik an der Lingertstraße, das Gasthaus „Schwanen“ an der Unterdorfstraße und das historische Gebäude „Frisör Schwald“ an der Unterdorfstraße 1, das in der NS-Zeit Bedeutung hatte.

Als versierter Auktionator erwies sich Ortsvorsteher Günter Schlecht, assistiert von Protokollantin Bärbel Asal. Foto: Peter Ade

Holzsteigerig und EGW

Schließlich: Was wäre Hauingen ohne die Holzsteigerig: Bis 1966 konnte jeder männliche Haushaltsvorstand den „Bürgernutzen“ erwerben. Daneben wurden jährlich Schlagräume und überschüssiges Brennholz aus dem heimischen Forst versteigert. Geblieben ist bis heute das Volksfest „Steigerig“ – immer Ende Januar bei der Saatschulhütte und damit noch vor der Buurefasnacht als einem weiteren Alleinstellungsmerkmal im „Sunnedörfli“.

Auf „Hauger Eigensinn“ in bester Tradition basiert die aktuelle Elektrizitäts-Genossenschaft EGH. Mit ihr war die Gemeinde schon vor dem Ersten Weltkrieg Vorreiter in Sachen Bürgerenergie: 1912 gründeten 33 Bürger die Genossenschaft, um mit privatem Kapital den Anschluss des damals armen Dorfes ans Stromnetz zu sichern.