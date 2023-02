Lörrach Hauinger Rathaus fest in Narrenhand

Vorausgegangen waren der Hemdglunggi-Umzug mit der Guggemusik „Ohreputzer“ und die Übernahme der Rathausgewalt durch die Narrenoberen. Ortsvorsteher Günter Schlecht machte gute Miene zum bösen Spiel. Freimütig bekannte er: „In Hauge goht jetzt d`Fasnacht los, de Ortsvorsteher het sie Zepter un de Schlüssel los, d‘Narre sin jetzt an de Macht, regiere din si hoffentlich mit Bedacht – worüber aber alles lacht.“

Die Kinder begeistert

Zuvor gehörte der Nachmittag ganz den Kindern. Sie waren Gäste des Musikvereins, der den Narrensamen zum Hemdglunggiball und allerlei Spielen und Attraktionen in den Probenraum bei der Festhalle eingeladen hatte. Viel Arbeit machten sich der Vorsitzende Holger Gertz und sein Team. Sie sorgten für Unterhaltung am laufenden Band.

Am heutigen Samstag steigt ab 20 Uhr der Buureball des Musikvereins in der Festhalle. Auswärtige Cliquen und Formationen werden die Stimmung anheizen. Fröhliches Fasnachtstreiben verspricht die Tanzkapelle „Ton und Andy“. Die Eintrittskarte kostet im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Vorverkauf ist heute von 10 bis 12 Uhr im Anbau der Halle.

Der Umzug am Sonntag

Absoluter Höhepunkt der Hauger Buurefasnacht ist der Umzug am morgigen Sonntag. Cliquen, Zünfte und Narrennester aus dem ganzen Land geben sich ein Stelldichein und ziehen als närrischer Lindwurm durchs Dorf. Zahlreiche Musikgruppen – darunter etliche Guggen-Ensembles – haben ihre Mitwirkung zugesagt. In Buden und an Ständen entlang der Umzugsstrecke wartet herzhafte Verpflegung aus Küche und Keller.