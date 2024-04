Die Feuerwehr ist am Freitag gegen 13.15 Uhr zum Einsatz in ein Einfamilienhaus in der Markgrafenstraße gerufen worden. Ursache war starke Rauchentwicklung, die womöglich durch einen technischen Defekt an der Pellet-Heizung ausgelöst wurde, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.