Lörrach „Hausparty“ vor dem Umbau

Ein Gottesdienst ab 10.10 Uhr, in dem die Ehrenamtlichen gewürdigt werden, macht den Anfang. Dann geht es weiter mit Essen, Spielstationen in allen Räumen und einem Konzert zum Abschluss um 18 Uhr. Kuchen vom Café Kirche ist am Nachmittag im Angebot.

Die Neubaupläne

Seit fünf Jahren plant die Gemeinde an der Christuskirche den Umbau an der Nansenstraße. Ein neues Konzept von Kirche im Quartier wurde entwickelt. Gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und der Evangelischen Diakoniestation zieht die Gemeinde nach dem Um- und Neubau in eine Wohngemeinschaft ein. „Drei im Quadrat“ bildet das von den Architekten Jürgen Moser und Sjoerd Zonderland entworfene Gebäude sinnbildlich ab.