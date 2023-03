Lörrach Hebelbund hält Rück- und Ausblick

Rückblick

Präsident Volker Habermaier blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf das Jahr 2022 zurück: den traditionellen Hebelgottesdienst am 8. Mai in der Stadtkirche, die Verleihung des Hebeldanks an den elsässischen Schriftsteller Yves Bisch und das ausnahmsweise im Sommer veranstaltete „Schatzkästlein“, bei dem Autor Franz Littmann über Reisen im Zeitalter der Aufklärung sprach. Weitere Höhepunkte waren eine „Literarische Begegnung“ mit der elsässischen Liedermacherin Sylvie Reff, eine Lesung mit dem Schweizer Romancier Christian Haller und ein Besuch des Basler Geburtszimmers Hebels im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mit Hebel unterwegs“.