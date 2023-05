Lörrach Hebelgottesdienst: Im Gebet verbunden

Es dürfe da nicht einfach heißen: Beten, das mache ich nur für mich, das ist meine Privatsache, das geht niemanden etwas an. Wo so gedacht werde sei die Kirche am Ende. Beten brauche Gemeinschaft.

Und so sieht Mauvais den großen Hebel auf ihrer Seite, wo sie für ihre Gemeinde das an einem Film orientierte Programm formuliert: Eat, Pray and Love! – deutsch: Essen, Beten und Gemeinschaft in Liebe und Dienen. Für Mauvais und die Organistin Birgit Tittel gab es am Schluss Blumen, überreicht von Inge Hemberger als Hebelfreundin in traditioneller oberländischer Tracht.