Lörrach Heißer Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Haagen

Heranführen der Jugend

Ein wichtiges Anliegen besteht in dem Heranführen von Jugendlichen an die Aufgaben der Feuerwehr. Aufgrund der geänderten demografischen Entwicklung (weniger Kinder) ist diese Förderung sehr wichtig, da gerade kleinere Freiwillige Feuerwehren Personalsorgen haben und die Zahl der Quereinsteiger in die Einsatzabteilungen zurückgeht. Mithin ist vielerorts die Jugendfeuerwehr die größte Nachwuchsquelle an Einsatzkräften. Interessierte Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren sind jederzeit willkommen.

Wehr mit Tradition

Die Freiwillige Wehr in Haagen ist die älteste der heutigen Abteilungen in Lörrach. Sie wurde 1872 gegründet, als in Deutschland die ersten Freiwilligen Feuerwehren entstanden sind.