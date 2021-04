Lörrach Helfen, wenn man es kann

Lörrach-Hauingen. Kinder aus der Klasse 4a der Astrid-Lindgren-Grundschule haben in der Zeit vor Ostern aus der Not eine Tugend gemacht. Die Zeit in der „Notbetreuung“ nutzten sie laut einer Mitteilung, um ihre Erinnerungen an den schon länger zurückliegenden Religionsunterricht in die Tat umzusetzen: Die Schöpfung bewahren kann zum Beispiel bedeuten, auf dem Schulhof den Müll einzusammeln. Aber auch Geld zu sammeln, um es über die Kirche an ärmere Menschen weiterzureichen, beispielsweise an Leute, die durch Umweltkatastrophen aus ihrer Heimat fliehen müssen.