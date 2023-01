Lörrach Hell leuchtet der Stern

Nehmen die Sternsinger deshalb nun nur noch Voranmeldungen wahr? „Das machen wir nicht. Wir versuchen, vom Salzert bis nach Tüllingen alle Häuser abzudecken“, erklärt er. „Das sind etwa 10000 Haushalte.“

Für die Königsgruppe um Jan, Pascal und Frederick, die von Finn Afken und Felix Gramespacher begleitet werden, geht es an diesem späten Nachmittag zunächst ins Seniorenzentrum St. Fridolin. Auf drei Stockwerken singen die Könige – erst noch etwas scheu, schließlich hat die Aktion mit diesem Besuch erst angefangen – und bringen den Segen. In den Gesichtern der Senioren stellt sich Freude ein, eine Dame dreht etwas wackelig ihren Rollator um und nimmt auf ihm Platz, um einen besseren Blick zu bekommen.

Weiter geht es an den Haustüren des Joseph-Rupp- Wegs. Ein Herr öffnet die Tür, auch er freut sich über den Besuch. „Ihr nehmt doch auch was Süßes, oder wie seh‘ ich das?“, sagt er – Begeisterung bei den drei Königen. Der Mann übergibt den Begleitern die Schokolade und legt 20 Euro ins Holzkässle. Dieses Jahr sammeln die Sternsinger deutschlandweit Spenden für die „Aktion Dreikönigssingen“, die Projekte in Bolivien, Tansania und Indonesien unterstützt. Im Schnitt haben die Stettener Sternsinger in den vergangenen Jahren einen mittleren fünfstelligen Betrag gesammelt, sagt Finn Afken.

In einem Hinterhof ist der Hund noch im Garten, die Jungs müssen sich noch einen Moment gedulden, bis sie an die Tür treten dürfen. Ihnen öffnet Sibylle Mannhardt, auch sie strahlt über die Visite. Dass die Sternsinger sie besuchen, bedeute ihr sehr viel, sagt sie. „Ich freue mich über den Segen. Es ist eine schöne, wichtige Tradition, die ich unterstütze.“ Außerdem finde sie es toll, dass es junge Menschen gibt, die sich zum Sternsingen bereit erklären.

Mittlerweile ist es schon 18 Uhr, längst ist die Dämmerung über Stetten hereingebrochen. „Nein, einen Zeitplan haben wir nicht“, sagt Finn Afken, „mit so wenigen Kindern müssen wir schauen, ob wir das Gebiet komplett schaffen. Ansonsten versuchen wir, so viele Häuser wie möglich zu besuchen.“ Vor den Kindern und Jugendlichen liegen noch zwei Stunden Auf-dem-Weg- sein. Sie ziehen weiter. Im Dunkel der anbrechenden Nacht leuchtet hell ihr Stern.