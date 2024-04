Lörrach: Herz für Kinder und alte Menschen

„Eine freiheitliche Gesellschaft lebt vom freiwilligen Mitmachen der Bürger und der Menschen, die sich durch ihr Wirken für den Zusammenhalt einsetzen“, erklärte Ortsvorsteher Günter Schlecht beim Neujahrsempfang und lobte den Frauenverein ausdrücklich: „Ohne diese Gemeinschaft wäre unser Dorf deutlich ärmer, weil Herzenswärme fehlen würde und Zuneigung ein Fremdwort wäre.“

Herzstück des Frauenvereins und somit Teil seiner Geschichte ist der Kindergarten „Vogelnest im Siegmeer“ – heute mit 75 Kindern in drei Gruppen in der Gesamtleitung von Charlotte Engel. Am 13. Oktober 1996 wurde er eingeweiht. Im Oktober 2006 feierte man das zehnjährige Bestehen. 2011 wurde die Außenanlage von einer Fachfirma kindgerecht und modern für rund 50 000 Euro erneuert. Wiederum war der Frauenverein die treibende Kraft.