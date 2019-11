Lörrach Hier ist Zivilcourage gefragt

Lörrach. Bereits im achten Jahr wird das Theaterprojekt zum Thema Gewaltprävention, das 2011 zusammen mit der Kriminalprävention Lörrach entwickelt wurde, mit Schülern der Klassen 7 und 8 durchgeführt. Mithilfe der Methode des „Forumtheaters“ sind die Schüler bei „Zivilcourage“ unmittelbar gefragt: Sie sehen bei dem Projekt Szenen, in welchen Zivilcourage gefordert und aktives Eingreifen gefragt ist. Sie können sich in den Handlungsverlauf einmischen und in die Rolle des Opfers, des Täters oder des Passanten schlüpfen und versuchen, den Ausgang selbst in andere Richtungen zu lenken. So können sie ihr Verhalten in heiklen Alltagssituationen üben und lernen, unterschiedlichste Situationen besser einzuschätzen und auf das Erlebte zu reagieren.

Eine intensive Nachbereitung wird von einem speziell geschulten Team des Theaters übernommen. Durch die Kooperation mit dem Fachbereich Bürgerdienste der Stadt Lörrach und der Sparkassenstiftung ist die Teilnahme für die Schulen kostenlos.