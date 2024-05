Lörrach: Hinter den Kulissen der Lörracher Stadtplanung

Das Gestaltungskonzept

Seit mehr als 30 Jahren begleitet Architekt Franz Häring die Innenstadtgestaltung von Lörrach. In seinem Impulsreferat erläuterte der Stuttgarter Architekt, wie er sein städtebauliches Konzept „Straße – Platz – Zeichen“ mit dem er 1988 den städtebaulichen Wettbewerb der Stadt Lörrach für die Innenstadtplanung gewonnen hatte, sukzessive umgesetzt hat und wie er beiläufig zum Künstler wurde, da für den Senigallia-Platz noch ein Zeichen benötigt wurde.

Nach Härings Planung wurde aus einem ehemaligen Straßenraum eine großzügige Fußgängerzone, die an verschiedenen Orten Plätze integriert, die für Aufenthaltsqualität sorgen und durch Zeichen, in Lörrach sind es Skulpturen namhafter Künstler wie Ulrich Rückriehm, Stefan Balkenhol oder Beatrice Sassen, eine Platzmarkierung erhalten. Die Arbeiten in der Palm- und Turmstraße sind der neunte Baustein aus Härings Konzept, der aktuell umgesetzt wird, so eine Mitteilung der Stadt.