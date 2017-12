Lörrach Hirtenspiel in freier Natur

Lörrach. Zu einem Hirtenspiel in freier Natur laden Beatrice Kaltenbach-Holzmann und Christine Langen am Sonntag, 17. Dezember, Kinder und Erwachsene ein. Um 17 Uhr ist Treffpunkt am Ende der Chrischonastraße. Von dort geht es über einen Feldweg zum Eselstall am Sonnenbad, wo die Besucher ein schlichtes Weihnachtsspiel mit Mensch und Tier, Hirtenmusik und wärmendem Feuer erwartet.

Der Anlass dauert etwa eine Stunde. Festes Schuhwerk und warme Kleider sind von Vorteil. Die Kinder dürfen gerne ihre Laternen mitbringen.

„An Weihnachten wollen wir die Türen weit öffnen, um Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, Weihnachten als Ganzheit mit der Schöpfung zu erleben, wo Tier und Mensch sich nahe sind, das Licht in der Dunkelheit Menschen zusammenruft und die Botschaft der Heiligen Nacht in offener Natur erlebbar wird, wie einst in Bethlehem“, schreiben die Organisatorinnen. Dabei werden Besucher selbst Teil der Weihnachtsgeschichte, indem sie sich aufmachen zum Stall und die Dunkelheit auf dem Weg mit einer kleinen mitgebrachten Laterne erleuchten.