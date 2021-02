Lörrach Hochwasserschutz wird in Brombach groß geschrieben

Den wohl effektivsten Schutz bietet die geprüfte Variante 5a, bei der mittels zwei Rückhaltebecken die Scheitelwelle abgepuffert werden kann. Allerdings würde diese Lösung Kosten in Höhe von rund 3,64 Millionen Euro verursachen. Favorisiert wird daher die Lösung 1c. Hier ist ein Entlastungskanal für den Tannengraben entlang der Adelhauser Straße mit Anschluss an die Verdolung und eine Durchflussverbesserung an der Rosswangbrücke vorgesehen. Die Kosten belaufen sich hier auf geschätzte 1,2 Millionen Euro.

Manfred Meier (Freie Wähler) wandte ein, dass der Entlastungskanal über Privatgrund geführt werden müsse. Dies sei nicht so, entgegnete Eberhardt. Der Kanal werde in der Straßenmitte angelegt, wodurch gleichzeitig die Adelhauser Straße saniert werden könnte. Das Gefälle an dem geplanten Abschnitt sei ausreichend, so dass auf den Einsatz von Pumpen verzichtet werden könne, so Eberhardt.

Herbert Piorr (CDU) fragte an, wie der Rechen an der Verdolung frei von Schwemmholz gehalten werden könne. Und Hans-Hermann Reinacher (Freie Wähler) ergänzte, dass in früheren Jahren häufig die Feuerwehr habe ausrücken müssen um bei Hochwasser den Rechen zu säubern. „Aber da war es oft schon zu spät, und das Wasser in den Ortsteil gelaufen“, bemängelte Reinacher. „Seit etwa fünf Jahren kontrolliert der Werkhof regelmäßig diese Schwachstelle und reinigt den Rechen“, antwortete Eberhardt.

Der Ortschaftsrat stimmte der Vorlage einstimmig zu. Die Bauplanung sieht vor, dass im Sommer 2023 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Dafür wird rund ein Jahr anvisiert.