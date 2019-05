Lörrach Höhere Kosten bereiten Sorgen

Die Freien Wähler beantragen, dass die Stadt die Buslinie 9 in ihrer aktuellen Streckenführung einstellt. Lindemer weist darauf hin, dass die allermeisten Busse der Linie leer zwischen Salzert und Stetten pendeln: „Eine Buslinie mit weniger als 200 Fahrgästen am Tag können wir uns nicht leisten.“ „Es passt nicht zum Nachhaltigkeitsanspruch der Energiestadt, wenn die Busse ständig leer fahren“, merkte Hans-Peter Pichlhöfer an.

Die Freien Wähler schließen sich darum dem Vorschlag der SPD an, den Bus über die Wallbrunnstraße zu führen, wo ein Supermarkt Einkaufsmöglichkeiten bietet. Ihrer Meinung nach könnte der Bus aber auch in Stetten weiterfahren in die Weiler Straße und ins Neumattgebiet.

Ein-Euro-Ticket

Die Freien Wähler werden für das Ein-Euro-Ticket stimmen. „Wir betrachten den Testlauf als Anfang“, sagt Lindemer. „Wir hoffen, dass wir das Ticket noch weiter entwickeln können und dass wir damit vor allem Neukunden für den ÖPNV gewinnen.“ Aktuell will der Regio-Verkehrsverbund Lörrach es bekanntlich nur einführen, wenn es von Montag bis Freitag erst ab 9 Uhr genutzt werden kann. Der RVL befürchtet, dass Schüler und Berufspendler von ihrer Monatskarte auf das Ein-Euro-Ticket umsteigen könnten und dass dadurch weniger Geld hereinkommen würde.

Diese Befürchtung teilen die Freien Wähler nicht. Sie glauben vielmehr, dass Stadt und RVL mit dem Ticket neue Kunden für Bus und Bahn gewinnen können. „Es gibt sicher ein gutes Klientel für diese Karte“, sagt Silke Herzog und nennt Senioren, die zum Einkaufen in die Stadt fahren wollen, als Beispiel.