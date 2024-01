Jedes Jahr stehen an der Theodor-Heuss-Realschule (THR) rund 140 Schüler vor der Frage „Realschule – was dann?“ Sie sind sich vor allem nicht mehr sicher, was ihr Abschluss noch wert ist. Aus diesem Grund hat die THR das ursprünglich vom Gesamtelternbeirat organisierte, dann aber abgebrochenen Projekt „Lebenslinien“ an die THR angepasst, so eine Mitteilung.