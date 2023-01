Lörrach Hoher Sachschaden

Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr in Brombach am Sonntag gegen 12.50 Uhr die Bündtenstraße in Richtung Römerstraße und übersah eine aus der Straße „Im Baumgarten“ von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 28-jährige Autofahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurde der Wagen der 28-Jährigen abgewiesen und prallte gegen eine Grundstücksmauer, heißt es im Bericht der Polizei.