Lörrach HTG-Team top

Lörrach. Die Badminton-Mannschaft des Hans-Thoma-Gymnasiums hat bereits zum fünften Mal hintereinander das Landesfinale beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ erreicht.

Zum ersten Mal trat man in der höheren Altersklasse (2001 bis 2004) an – weshalb nicht sicher war, wie gut die Chancen stehen. Schnell wurde aber klar, dass das HTG-Team stark genug besetzt war, um am 12. Dezember den Turniersieg in Müllheim einfahren zu können. Die vier Jungen und drei Mädchen gewannen überlegen den Qualifikationswettbewerb auf südbadischer Ebene, so eine Mitteilung.

Dabei gelangen zwei Siege gegen Mannschaften vom Oken-Gymnasium Offenburg (5:2 und 7:0), sowie ein 7:0-Sieg gegen die Auswahl des Markgräfler-Gymnasiums Müllheim.

Das HTG-Team ist gespickt mit Jugendlichen des Badminton Club Lörrach-Brombach, die in den vergangenen Jahren ebenfalls mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam machten. Im März beim Landesfinale in Pfullendorf will die Truppe, die von Markus Klingel betreut wird, alles versuchen, um gegen die Gewinner der drei anderen Regierungspräsidien zum zweiten Mal nach 2016 das Bundesfinale in Berlin zu erreichen.