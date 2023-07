Auch erhöhte Mengen an krebserregenden Stoffen in modernen Baumaterialien könnten für die Einsatzkräfte ein erhöhtes Risiko darstellen, so die Stadt. Die fachgerechte Dekontamination nach einem Einsatz mit Gefahrstoffen sei notwendig für Feuerwehrangehörige. Die bauliche Beschaffenheit der Lörracher Feuerwehrgerätehäuser lasse die Einrichtung erforderlichen Hygienevorkehrungen aber nicht durchgängig zu.

Stoffe nicht mitschleppen

Der zentrale Punkt der Dekontaminierung der Einsatzkräfte ist die so genannte „Schwarz-weiß-Trennung“, das bedeutet das unverzügliche Ablegen der Einsatzkleidung in eigens eingerichteten Räumen, damit die kontaminierten und womöglich auch krebserregenden Stoffe nicht in die Fahrzeuge und Gerätehäuser „verschleppt“ werden. Einer Kontaminationsverschleppung sei damit direkt an der Einsatzstelle vorgebeugt.