Lörrach „Ideologie des Hasses“ entschieden entgegentreten

Leo Großmann, Schüler am Hans-Thoma-Gymnasium, hat schon dumme Sprüche und Beleidigungen erlebt. Dies bestätigte er auf Nachfrage von Moderator Lars Frick, Fachbereichsleiter für Medien und Kultur im Rathaus. Großmann hatte mehrere Schulen in den USA und England besucht, bevor er nach Lörrach kam. In seiner jüdischen Gemeinde in den USA habe es viel mehr Jugendliche gegeben als hier.

In den USA habe er viel selbstverständlicher als Jude gelebt als hier, sagte er: „Ich habe nicht zweimal darüber nachgedacht.“ Leo Großmann betonte immer wieder, dass er es nicht zum großen Vorfall aufbauschen wolle, wenn an einer Schule dumme Sprüche gegen Juden fallen. Aber er wünschte sich einen offenen Dialog darüber innerhalb der Schule: Lehrer sollten in Fortbildungen lernen, wie sie reagieren können, fand er. Außerdem glaubte er, dass viele Jugendliche stereotype Bilder von Juden im Kopf haben, geprägt von Medien und vom Geschichtsunterricht: „Und dann treffen sie mich“, sagte er und wünschte sich Offenheit.