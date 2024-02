Lörrach: IG Velo lädt zum Forum Radreise

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr im Nellie Nashorn in Lörrach (Obergeschoss) statt.

Mit dem Rad auf Touren

Denn immer mehr Menschen wollen klimafreundlich mit dem Fahrrad auf große Tour gehen. Doch wie stellt man das am besten an? Welches Fahrrad genügt, was muss mit auf die Reise, und was ist überflüssiger Ballast?