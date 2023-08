Lörrach In den Ferien wird unter Hochdruck gearbeitet

Das Hans-Thoma-Gymnasium

Im Rahmen des Bauunterhalts werden Schönheitsreparaturen durchgeführt sowie in Teilen der WCs Decken mit neuen LED-Leuchten erneuert. Für die Arbeiten stehen Kosten in Höhe von circa 25 000 Euro an.

Die Brombacher Hellbergschule

Kleinere Reparaturen an Elektroanlagen der Werkrealschule werden in den Ferien durchgeführt. Hierfür fallen Kosten in Höhe von circa 10 000 Euro an.

Die Stettener Neumattschule

Taubenschutze aus Metall werden in den Sommerferien an zwölf Rauchwärmeabzug-Fenstern montiert, damit zukünftig keine Tauben mehr durch die geöffneten Fenster in die Halle eindringen. Für diese Maßnahme stehen Kosten in Höhe von circa 12 000 Euro an.

Der Neubau des Waldorf-Kindergartens

Der Neubau des Kindergartens im Grütt wurde im Juli an den Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik zur Nutzung übergeben (wir berichteten). Der Bezug der Nutzer und wo nötig letzte Anpassungen am Bau finden über die Sommerferien statt, sodass der Kindergarten nach den Ferien den Betrieb in den neuen Räumen aufnehmen kann. Für den Neubau wurden Kosten in Höhe von 4,7 Millionen Euro bereitgestellt. Die Maßnahme wird mit rund 400 000 Euro bezuschusst.

Die Theodor-Heuss-Realschule

Hier werden vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung der Teeküche im Lehrerzimmer durchgeführt. Außerdem wird ein neuer Schüleraufenthaltsraum im Untergeschoss mit Akustikdecke errichtet. Die Maßnahmen belaufen sich insgesamt auf circa 10 000 Euro.

Die Theodor-Heuss-Realschul-Sporthalle

Die Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule ist seit dem 12. Juli wegen Sicherheitsmängeln außer Betrieb genommen worden. Aktuell werden Adhoc-Maßnahmen geprüft mit dem Ziel, die Sporthalle kurzfristig wieder für Schul- und Vereinssport zur Verfügung zu stellen bis zur Sanierung oder Abbruch/Neubau, so die Stadt in einer Auflistung ihrer Aktivitäten. Über die Arbeiten an der Fridolinschule berichten wir noch gesondert.