Lörrach In den Ferien wird vielerorts gebaut

Fußgängerüberwege

Bis zum Herbst sollen zwei zusätzliche Zebrastreifen im Stadtgebiet entstehen: an der Kreuzung Pestalozzi- und Konrad-Adenauer-Straße in Stetten sowie an der Franz-Ehret-Straße in Brombach. Der Überweg in Stetten wird laut Dullisch im Rahmen der Schulwegeplanung der Fridolinschule, die während der Sanierungsphase an die Neumattschule ausgelagert wird, installiert. Dafür muss ein Parkplatz in der Pestalozzistraße wegfallen.

Der Zebrastreifen in Brombach ist ein Ergebnis des Fußverkehrschecks 2018 und soll beim Fabric-Kiosk als Querungsmöglichkeit für Schule und Kindergarten entstehen. Außerdem erfülle er die Funktion der Fußgängeranbindung der Ortsmitte mit dem Bahn- und Busbahnhof sowie der neuen Sporthalle, führte Dullisch aus.

Fahrradstraße

Die Ausschreibung für die geplante Fahrradstraße zwischen Berliner und Meeraner Platz durch die Spital- und Weinbrennerstraße hat inzwischen stattgefunden, und die eingereichten Preisangebote liegen laut Dullisch „unterhalb der Kostenkalkulation“. Die Vergabe soll nun noch im Juli stattfinden, der Start der Arbeiten – Beginn ist beim Freibad – ist für den 16. August vorgesehen.

Luisenstraße

Die zusätzliche Linksabbiegerspur in der Luisenstraße in Richtung Bahnhofstraße soll ebenfalls Mitte August erstellt werden. Hier wird die Auftragsvergabe noch diesen Monat angestrebt, so Dullisch. Die Maßnahme ist Bestandteil des städtebaulichen Vertrags mit dem Investor des Wohn- und Geschäftshauses „LÖ“, der auch die Kosten für die Umgestaltung der Straße übernimmt.

Brombacher Straße

Auch rund um das Areal Weberei Conrad kommt es in den Ferien zu Behinderungen. In der Brombacher Straße stehen der Kanalanschluss des Neubauprojekts sowie diverse Leitungsarbeiten an. Dafür wird die Brombacher Straße laut Dullisch ab dem 23. August für „mindestens drei Wochen voll gesperrt“. Die Umleitung erfolgt über die Untereck-, Berg- und Mauerstraße. Dullisch: „Die Arbeiten wurden bewusst in die Sommerferienzeit verlegt, da dort weniger Verkehr vorhanden ist.“

Gehwegsanierung

An der Kreuzung Luisen- und Haagener Straße wird hingegen bereits ab Montag, 12. Juli, bis voraussichtlich 20. Juli gearbeitet. Dort wird der Gehweg erneuert und die bisherigen Platten entfernt. Die Arbeiten werden laut Dullisch unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn durchgeführt. Die Anlieger werden per Wurfsendung informiert.