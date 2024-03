Lörrach: In die Geschichte eintauchen

Kernstück des Museums

Museumsleiter Merk bedankte sich außerdem für die zugesagte Förderung dieses Projekts durch die Sparkasse. Die Dauerausstellung sei das Kernstück des Dreiländermuseums und mache dessen Spezifik aus. Kein anderes Museum am Oberrhein behandele die grenzüberschreitende Geschichtsdarstellung stets als einheitlichen Prozess; kein anderes Museum bewahre eine solch umfassend trinationale Sammlung. Damit werden in Lörrach alle historischen Abläufe stets mit den teilweise recht verschiedenen Entwicklungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz dargestellt. Der starke Zuspruch von Besuchergruppen und die vielfach planmäßige Einbeziehung des Museums in schulische Bildung im Elsass, in der Nordwestschweiz und in Südbaden bestätigen dieses Arbeitskonzept.