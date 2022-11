Lörrach In ruhigem Fahrwasser

Neben Musik gibt es regelmäßig das Kneipenquiz sowie neuerdings einmal im Monat Bingo: „Das ist schon toll, wenn da 140 Leute mitspielen“, freut sich Gäntzel über den neuen Publikumsmagneten.

Bei Benefizaktionen kommt einiges zusammen

Nicht zuletzt sind die Benefizaktionen des Heimathafens mit seinen zehn Festangestellten erfolgreich. 2019 erzielte der Spendenmarathon für gute Zwecke 10 000 Euro; 12 000 Euro kamen 2021 für die an Krebs erkrankte Luana zusammen. Auch dieses Jahr sammelte man 6500 Euro.

Nach der Corona-Zeit, während der Gäntzel und Team unter anderem mit Protestbrettern an der Fassade wie auch einer kostenlosen Mitnehm-Aktion von sich reden machten, schippert der Hafenkapitän jetzt erneut in ruhigem Fahrwasser. „Wir haben wieder sieben Tage die Woche ab 18 Uhr geöffnet“, sagt Gäntzel. Auch über die Weihnachtstage und -nächte kann man in den Hafen einlaufen.

Derweil gehen Gäntzel die Ideen nicht aus. Ganz neu gibt es im Erdgeschoss die Schwarzwald-Stube, eine urige Wirtschaft, in der man in Ruhe reden, essen und zusammensitzen kann, wie er erklärt. Die Außenfassade soll im kommenden Jahr in pub-klassischem Dunkelgrün gestrichen werden. Ein Höhepunkt im Konzertkalender ist am 3. Dezember der Auftritt der Band „Garden of Delight“. Alle Termine gibt es unter www.heimathafen-loerrach.de.