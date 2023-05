Lörrach Info-Mittag zur Notaufnahme

Jeder Mensch kann plötzlich „zum Notfall“ werden, heißt es in einer Mitteilung der Senioren-Union. Zugleich ist die Notaufnahmestelle des Kreiskrankenhauses mitunter überlastet und steht in der Kritik. Zu diesem Thema spricht der neue Chefarzt der Notaufnahmestelle des Kreiskrankenhauses Lörrach, Samuel Hemmerling, an einer Infoveranstaltung. Der Mediziner hat ein neues Konzept für die Notaufnahmestelle im Kreiskrankenhaus Lörrach entwickelt, das er vorstellen will.