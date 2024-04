Lörrach: Inklusion beginnt auf dem Kinderspielplatz

Die speziellen Schaukeln verfügen über zwei zueinander gerichtete Sitzen und ermöglichen das paarweise Schaukeln. So können etwa Eltern oder Großeltern mit Kindern spielen, aber auch Personen mit unterschiedlichen körperlichen Fähigkeiten die Schaukeln nutzen, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen ist uns in der Stadt Lörrach ein besonderes Anliegen, dies unterstreicht seit vielen Jahren die Arbeit und Einbindung des Behindertenbeirats der Stadt Lörrach in Planungs- und Gestaltungsprozesse“, wird Oberbürgermeister Jörg Lutz zitiert. „Die stete Verbesserung der Chancen zur Teilhabe von Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen und die Schaffung eines wachsenden gesellschaftlichen Bewusstseins, das Barrierefreiheit in all ihren Ausführungen wichtig ist, damit alle Menschen gleichberechtigt am stadtgesellschaftlichen Leben teilhaben können, ist eine wichtige kommunale Aufgabe.“