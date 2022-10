Lörrach Intim, intensiv, berührend

Lörrach. Mit John Lennon will er sich nicht anlegen, und aus einem nächtlichen Anruf des Musikers Bill Withers entsteht eine Zusammenarbeit der besonderen Art: Das erfuhren die Besucher des Konzerts von Raul Midón am Dienstag im Burghof. Der New Yorker Songschreiber und Musiker stand allein mit Akustikgitarre, Trommel und Klavier auf der Bühne und bot einen intimen und berührenden Abend.

Das Eröffnungsstück „I Love the Afternoon“ vom jüngsten, im Jahr 2020 erschienenen Album „The Mirror“ stimmt die Zuhörer auf das ein, was kommt: Midón entlockt seiner Gitarre zarte Harmonien. Dann beginnt er zu singen, und vom ersten Augenblick an sind die Gäste gebannt vom warmen Timbre seiner Stimme. Der blinde Musiker argentinischer und afro-amerikanischer Abstammung schafft es, jedem Zuhörer das Gefühl zu vermitteln, er singe nur für ihn. Bei „Pedal to the Metal“, bei dem der mehrfach Grammy-nominierte Midón mit seinem an Mark Knopfler erinnernden Fingerpicking brilliert, gerät der zu Beginn noch höfliche Applaus das erste Mal zum frenetischen Jubel. Immer wieder erhält Midón im Verlauf des gut 90-minütigen Konzerts Szenenapplaus, etwa bei „Sunshine (I can Fly)“. Das Stück gerät zum zehnminütigen Songepos von balladesker Zartheit hin zu einem regelrechten Parforceritt an Gitarre und Trommel.