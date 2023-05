Lörrach Isek: von „schockiert“ bis positiv gestimmt

So soll die Innenstadt attraktiver gestaltet werden, Rahmenbedingungen für eine fußläufige Nahversorgung und Dienstleistungen in Quartieren geschaffen werden, eine Aufwertung von Plätzen und Umgestaltung des öffentlichen Raums erfolgen, die Eingangsbereiche der Stadt neu akzentuiert werden, das Zusammenwachsen der Orts-und Stadtteile gefördert und sonstige städtebauliche Missstände in bisher vernachlässigten Bereichen mit hohem Sanierungsbedarf wie im Umfeld der Lauffenmühle oder in Teilen der Innenstadt beseitigt werden. Die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Schaffung neuer zukunftsfähiger Arbeitsplätze in der Stadt im Zuge der Transformation von Industriearealen wird als wichtiger Belang von der SPD begrüßt.