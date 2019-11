Lörrach „It must schwing!“

Der Titel der Konzertreihe „The Jazz Animals. It must schwing! A tribute to Alfred Lion & Francis Wolff“ verrät eingefleischten Jazzkennern, was für ein spannendes Stück Historie hier musikalisch entstaubt wird. Die beiden Berliner Freunde Alfred Lion und Francis Wolff mussten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 1938 vor dem NS-Regime fliehen und starteten in New York das Plattenlabel Blue Note. Die erste Aufnahmesession am 6. Januar 1939 begann unter anderem mit den Boogie-Woogie-Pianisten Albert Ammons und Meade Lux Lewis.