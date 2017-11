Lörrach Italienische Lebensart in Lörrach

Italienische Spezialitäten nach Lörrach zu bringen, das war vor 40 Jahren das Ziel des Ehepaars Nocera. Seit 30 Jahren besteht das Lebensmittelgeschäft von Giuseppina und Attilio Nocera in der Teichstraße 68. Zu den Kunden zählen heute trotz der großen Zahl von Italienern in Lörrach aber mehr Deutsche.

Von Susann Jekle

Lörrach . Alles begann damit, dass Attilio Nocera in den Siebzigerjahren San Pellegrino Mineralwasser aus Italien importierte: Was heute in beinahe jedem Supermarkt zu finden ist, war damals eine Rarität. Seit 40 Jahren betreiben Attilio und seine Frau Giuseppina Nocera ihren italienischen Supermarkt in der Teichstraße. Nach zehn Jahren auf kleinerer Ladenfläche zog das Geschäft 1987 wenige Häuser weiter in die Hausnummer 68, wo es sogar einen eigenen Parkplatz hinter dem Laden gibt. Früher hatten sie rund 15 Mitarbeiter, heute stemmt das Ehepaar fast alles selbst.

Gleichbleibende Qualität

Zu Zeiten seiner Eröffnung war Nocera das einzige italienische Lebensmittelgeschäft in Lörrach. „Nirgends gab es damals italienische Produkte“, erklärt das Ehepaar. „Den besonderen frischen Schinken gibt es immer noch nur hier“, sagt Giuseppina Nocera. „Über die Jahre ist hier alles gleichgeblieben“, fügt ihr Mann hinzu. Seit jeher setzen Noceras auf Spezialitäten in hochwertiger Qualität, alles direkt aus Italien geliefert. Schon Attilio Noceras Eltern betrieben in Italien ein Lebensmittelgeschäft.

Beratung und Rezepttipps

„Vor 30 Jahren kamen noch viel mehr Italiener“, erinnert sich Giuseppina Nocera. „Heute sind ungefähr 80 Prozent der Kunden Deutsche.“ Alles im Supermarkt ist aus Italien – es gibt nicht nur Wein, Prosecco und Nudeln, sondern auch viel Selbstgemachtes: Gebäck, Wurst, Pizza und gegrilltes Gemüse. „Es gibt Kunden, die jede Woche kommen, aber auch solche, die hier extra zu besonderen Anlässen einkaufen“, erklärt Giuseppina Nocera. „Die Kunden schätzen die Beratung. Manche holen sich hier Rezepttipps.“

Auch einen Partyservice bieten Noceras an. In der angeschlossenen Cafeteria werden Kaffeespezialitäten angeboten, wo sich stets einige Italiener auf einen Cappuccino treffen. Neuerdings gibt es in dem gemütlich eingerichteten Café von Donnerstag bis Samstag auch Frühstück.

Das Ehepaar hat drei Kinder, von denen bisher keines in das Unternehmen mit eingestiegen ist. Tochter Nicla hat BWL studiert und arbeitet derzeit in München als Research Executive. „Vielleicht übernimmt sie das Geschäft einmal“, sagt Giuseppina Nocera.

Spanferkel und Weinprobe

Am morgigen Freitag und Samstag veranstalten die Noceras anlässlich des Jubiläums eine Spanferkel-Verkostung samt Weinprobe für alle Besucher.