Lörrach Jan Merk wird neuerMuseumsleiter

Jan Merk ist seit vielen Jahren als Dezernent für Kultur und Tourismus bei der Stadt Müllheim tätig. Der 58-jährige verheiratete Vater von zwei Töchtern und gebürtige Lörracher freut sich auf seine neue Aufgabe: „Meine Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, da ich in Müllheim sehr viel bewegen konnte und mich meinem Team und vielen weiteren Menschen sehr verbunden fühle. Aber gleichzeitig war die Chance, in meiner Heimatstadt für ein so herausragendes, trinational aufgestelltes Museum wie das Dreiländermuseum zu arbeiten, doch so reizvoll, dass ich mich nun für diesen Weg entschieden habe.“

Jan Merk wird seine langjährige berufliche Erfahrung und seine umfassenden Netzwerke in die Führung des Lörracher Dreiländermuseums einbringen. Als Dezernent in Müllheim hat er bleibende Akzente für die Profilierung der Stadt als Mitte des Markgräflerlandes gesetzt. Insbesondere dem Markgräfler Museum hat er als Leiter mit einer Fokussierung auf Geschichte, Kunst und Literatur des Markgräflerlandes großes Ansehen in der Region verschafft. Zusammen mit aktivem Bürgerengagement konnte er die Frick-Mühle als Wahrzeichen der Stadt erhalten und ausbauen.