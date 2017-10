Lörrach Jan Philipp Zymny im Nellie Nashorn

Nachrichten-Ticker

22:00 Offenbar wieder Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben

Leipzig - Trotz der jüngsten Anschlagsserie in Afghanistan sind offenbar erneut abgelehnte Asylbewerber in das Krisenland abgeschoben worden. Ein Sammelcharterflug startete nach dpa-Informationen am Abend vom Flughafen Leipzig/Halle aus in Richtung Kabul. An Bord befand sich eine unbekannte Zahl von Afghanen aus verschiedenen Bundesländern. Den Tag über hatten Abschiebungsgegner am Flughafen gegen die Zwangsmaßnahme protestiert. Das Bundesinnenministerium in Berlin bestätigte den Flug bislang nicht.

21:58 Carolin Kebekus gewinnt erneut Deutschen Comedypreis

Köln - Carolin Kebekus ist als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Die 37-Jährige erhielt die Ehrung am Abend in Köln. Schon 2016, 2015, 2014 und 2013 hatte sie die Auszeichnung gewonnen. In diesem Jahr setzte sich Kebekus gegen Luke Mockridge, Sascha Grammel, Olaf Schubert und Torsten Sträter durch. In den vergangenen Jahren waren jeweils nach Geschlecht getrennte Preise für den besten Komiker und die beste Komikerin vergeben worden - 2017 nicht. Weitere Auszeichnungen gingen an Olli Dittrich als "Bester Schauspieler" und die "heute show".

20:58 Zeitung: Weinstein-Assistentin bekam Schweigegeld

New York - Eine ehemalige Assistentin von Filmproduzent Harvey Weinstein wurde nach eigenen Worten mit Geld zum Schweigen über sexuelle Belästigung gebracht. Der "Financial Times" sagte Zelda Perkins, dass Weinstein Ende der 90er Jahre mehrmals nackt vor ihr herumgelaufen sei und auch um Massagen gebeten habe. "Er verhielt sich so bei jeder Gelegenheit, wenn wir beide allein waren", sagte Perkins. Der Filmmogul soll neben Perkins noch mindestens acht weitere Frauen mit Schweigegeld davon abgehalten haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Weinstein bestreitet, Frauen zum Sex gezwungen zu haben.

20:56 Jamaika-Parteien reden über Geld

Berlin - Mit ersten zurückhaltenden Kompromissangeboten sind Union, FDP und Grüne in die Sondierungen über die Sachthemen Finanzen, Steuern und Haushalt gestartet. Von allen vier Parteien gab es vor Beginn der Gespräche für ein Jamaika-Bündnis am Abend in Berlin ein Bekenntnis zur "schwarzen Null" - es sollen also keine neuen Schulden aufgenommen werden. Allerdings wurden zu hohe Erwartungen an die Gespräche in kleiner Runde gedämpft. Nach Steuern und Haushalt stehtam späteren Abend noch das Thema Europa auf der Tagesordnung.

20:34 DFB-Pokal: Gladbach besiegt Düsseldorf

Berlin - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Beim rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf siegte das Team von Dieter Hecking mit 1:0. Ohne Probleme weiter kam der FC Schalke 04 mit einem 3:1 bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Noch ein Tor mehr gelang Bayer Leverkusen beim 4:1 gegen Union Berlin. Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn besiegte den Zweitligisten VfL Bochum mit 2:0 und steht damit ebenfalls in der Runde der letzten 16.