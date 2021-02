Der Verein unterstützt Kinder aus der Region in Not. Das derzeit zentrale Projekt trägt den Titel „Jedem Kind sein eigenes Bett“: Er verschenkt pro Jahr 15 bis 20 Betten an Kinder, deren Familie diese Anschaffung momentan nicht stemmen können.

Ursprünglich war eine Spende in Höhe von 2000 Euro angedacht, aber: „Die Schilderung der aktuellen Situation und Nöte der Familien hat uns sehr bewegt und dazu veranlasst, die Spende nochmals um 2000 Euro aufzustocken“, so Volksbankvorstandsvorsitzender Günther Heck in einer Mitteilung.