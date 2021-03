Lörrach Jeder einzelne kann „viel bewegen“

Von Kristoff Meller

Lörrach. Die große Politik handle nur „in Maßen“, um so wichtiger sei die Rolle der Kommunen und jedes einzelnen, denn diese könnten „viel bewegen“, betont Kursleiter Frank Leichsenring. Wie das geht, soll der sechsteilige klimafit-Kurs der Volkshochschule Lörrach in Kooperation mit der Stadt Lörrach ab 24. März zeigen. Neben den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel befasst sich dieser mit regionalen Unterschieden und bringt die Teilnehmer mit führenden Klimaforschern sowie regionalen Experten zusammen. Diese werden per Videokonferenz zugeschaltet und vermitteln jede Menge Wissen, was laut VHS-Leiter Axel Rulf von großer Wichtigkeit ist. Denn in der aktuellen Corona-Pandemie werde die Wissenschaft regelmäßig zitiert, beim Klima sei den Experten in der Vergangenheit hingegen zu wenig Gehör geschenkt worden, beklagt Rulf. Er fordert: „Wissenschaftler müssen deutlich stärker zu Wort kommen.“